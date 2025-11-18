A Torre del Greco, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 51 anni del posto, ritenuto responsabile di tentato furto e danneggiamento di autoveicoli. L’intervento dei militari è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì, intorno alle 3 di notte, quando l’uomo è sorpreso a Largo Benigno mentre cercava di nascondersi tra le auto in sosta. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, poco prima il 51enne aveva già danneggiato diversi veicoli parcheggiati e infranto il finestrino di un’auto, presumibilmente con l’intento di commettere un furto. L’arrivo dei carabinieri ha impedito il completamento dell’azione criminale.

Durante il controllo, gli agenti hanno sequestrato gli arnesi utilizzati dall’uomo, strumenti che probabilmente sarebbero serviti per forzare ulteriori veicoli. L’indagato è quindi arrestato e ora si trova in attesa di giudizio, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

Le operazioni confermano l’attenzione dei carabinieri nella prevenzione di furti e atti vandalici nel centro di Torre del Greco, soprattutto nelle ore notturne, quando le strade risultano più isolate e i veicoli parcheggiati diventano bersagli facili. Le forze dell’ordine invitano i cittadini a prestare attenzione a eventuali comportamenti sospetti e a segnalare immediatamente qualsiasi situazione anomala, contribuendo così alla sicurezza della comunità.

Questo episodio sottolinea l’importanza della presenza costante delle pattuglie sul territorio e dell’attività di controllo e prevenzione, elementi chiave per ridurre i reati predatori e proteggere i cittadini e i loro beni.