Tentato furto d’auto a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, dove un uomo è stato sorpreso dai proprietari mentre cercava di rubare una vettura utilizzando un flex per tagliare il blocca-sterzo. Scoperto, il ladro è fuggito insieme ai complici, lasciando dietro di sé danni ingenti al veicolo. La vicenda è stata resa nota attraverso una denuncia social, pubblicata sulle pagine del deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha condiviso la segnalazione della vittima.

Il racconto della proprietaria

A segnalare l’episodio è una ragazza che, in un messaggio inviato a Borrelli, ha raccontato quanto accaduto:

«Signor Borrelli, le scrivo per raccontarle un episodio successo l’altra notte a Pomigliano d’Arco, dove avevamo trascorso la serata in un locale. All’uscita abbiamo trovato un individuo nella macchina del mio fidanzato intento a tagliare il blocca-sterzo con un flex. Quando ci ha visti è scappato via, infilandosi nell’auto dei suoi complici, ma non ha mancato di lanciarci anche una frecciatina».

I danni e le indagini

Le immagini diffuse sui social mostrano una utilitaria di colore scuro con evidenti danni interni ed esterni. Il tentativo di furto ha provocato lesioni al piantone dello sterzo e al sistema di accensione del veicolo.

Non è ancora chiaro se, oltre alla denuncia pubblica sui social, sia stata presentata una denuncia formale alle autorità. Al momento non si conosce l’identità del malvivente, né il numero dei complici. Le forze dell’ordine potrebbero acquisire eventuali filmati di videosorveglianza della zona per ricostruire la dinamica dei fatti.

La reazione

La ragazza ha espresso amarezza e indignazione per quanto accaduto, parlando di “condizioni a dir poco pietose” in cui è stata ritrovata l’auto. Il deputato Borrelli, da tempo impegnato nella denuncia di episodi di microcriminalità in Campania, ha rilanciato il caso invitando i cittadini a segnalare sempre alle autorità situazioni di questo tipo.