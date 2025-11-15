Un giovane di 19 anni, Lorenzo Van Der Host, già noto alle forze dell’ordine, arrestato dai Carabinieri della stazione di Anacapri per caccia di frodo e porto di arma clandestina. Il ragazzo è individuato in una zona boscosa di Monte Solaro, mentre imbracciava un fucile da caccia. Alla vista dei militari ha tentato la fuga, ma è stato rapidamente raggiunto e bloccato. Durante il controllo, il 19enne ha consegnato spontaneamente una doppietta calibro 12 con matricola abrasa, arma risultata irregolare e quindi sequestrata.

Il giovane è trasferito in carcere, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa delle prossime decisioni.