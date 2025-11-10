Una tonnellata di rifiuti speciali è stata sequestrata nei giorni scorsi a Scampia, nella zona nord di Napoli, grazie all’operazione della Polizia Locale in borghese.

I protagonisti in negativo dell’episodio, due trasportatori, sono denunciati per gestione e abbandono illecito di rifiuti, mentre il furgone utilizzato per il trasporto è posto sotto sequestro.

Il pedinamento e il sequestro

L’intervento è avvenuto nell’ambito del Protocollo “Terra dei Fuochi”, coordinato dalla Prefettura di Napoli con l’incaricato Viceprefetto Ciro Silvestro, che prevede una strategia interistituzionale contro i reati ambientali, con la collaborazione dell’Esercito Italiano e di altre forze impegnate nella tutela dell’ambiente.

Gli agenti della Polizia Locale, appartenenti all’Unità Operativa Investigativa, Ambientale, Tutela Emergenze Sociali, Minori e Fasce Deboli, stavano pattugliando il territorio quando hanno notato due soggetti sospetti che trasportavano grossi sacchi a bordo di un furgone Ford Transit.

Dopo averli pedinati in abiti civili con un’auto civetta, gli agenti li hanno colti in flagranza di reato mentre scaricavano il materiale in strada, all’esterno del campo nomadi di Scampia, lungo la circonvallazione esterna.

Rifiuti speciali pericolosi e smaltimento corretto

I materiali sequestrati, costituiti da rifiuti speciali pericolosi derivanti da lavorazioni conciarie, sono trasferiti su disposizione del Pubblico Ministero presso l’isola ecologica della società ASIA, partecipata del Comune di Napoli, per essere smaltiti correttamente.

Il furgone, utilizzato come strumento per commettere il reato, è affidato a una custodia giudiziaria autorizzata.

Lotta ai reati ambientali a Napoli

L’operazione conferma l’impegno della Polizia Locale di Napoli nel monitoraggio e nel contrasto ai reati ambientali, in particolare nelle aree più vulnerabili della città.

Il protocollo “Terra dei Fuochi” prevede controlli mirati, pedinamenti e azioni coordinate con tutte le forze coinvolte, per prevenire lo smaltimento illegale di rifiuti speciali e pericolosi, fenomeno che rappresenta un grave rischio per la salute pubblica e l’ambiente.