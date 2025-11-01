Un adolescente di 15 anni versa in gravi condizioni dopo essere precipitato dal terzo piano di un’abitazione a Torelli di Mercogliano, in provincia di Avellino, durante una festa di Halloween con alcuni amici. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il giovane, residente a Ospedaletto d’Alpinolo, sarebbe caduto accidentalmente dalla finestra della mansarda dove si trovava insieme ad altri ragazzi.

Le condizioni del ragazzo

La caduta, di oltre dieci metri, ha provocato gravi traumi, in particolare al rene. Nella notte il ragazzo è stato sottoposto a intervento chirurgico presso l’ospedale “Moscati” di Avellino e successivamente trasferito in terapia intensiva, in prognosi riservata.