Uccide il padre a coltellate

Tragedia a Brindisi, nel quartiere Sant’Elia. Intorno alle 19.45 di ieri in via Dei Sarti un uomo è stato rinvenuto senza vita all’interno della propria abitazione, ucciso con quello che, secondo le prime informazioni, sarebbe un’arma da taglio. La vittima è Cosimo Zullino, 70 anni. I carabinieri hanno individuato in breve tempo il presunto responsabile, il figlio Alessandro Zullino, 41 anni, fermato e condotto in caserma con l’accusa di omicidio. L’uomo è stato successivamente arrestato. Da quanto trapela, il delitto non sembrerebbe connesso a contesti criminali.

Indagini in corso sulla dinamica dell’omicidio

Sul luogo del delitto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Brindisi, il pubblico ministero di turno Livia Orlando, le squadre Volanti della Polizia e il personale del 118. Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi e definire il movente che avrebbe portato all’uccisione del pensionato.

Gli accertamenti proseguiranno nelle prossime ore, mentre l’area è stata posta sotto sequestro per consentire i rilievi tecnici.