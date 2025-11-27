Ubriaco sul Vesuvio, finisce in una scarpata

Un grave incidente si è verificato lungo la Strada del Vesuvio, in via Osservatorio a Ercolano. Un giovane di 27 anni, diretto verso il cratere, ha perso improvvisamente il controllo dell’auto con cui stava viaggiando da solo mentre sulla zona imperversava un violento temporale. La vettura è uscita di carreggiata ed è precipitata in un dirupo per circa dieci metri, ribaltandosi più volte. Nonostante fosse rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo, il ragazzo è riuscito a contattare i familiari, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Portici-Ercolano e il personale sanitario del 118 proveniente da San Giorgio a Cremano.

Le operazioni di recupero sono risultate particolarmente complesse, sia per la scarsa visibilità dovuta alla pioggia battente sia per la posizione in cui si trovava la vettura. Polizia, sanitari e un volontario del 118, con il supporto di una squadra dei vigili del fuoco, hanno localizzato l’auto e tratto in salvo il ventisettenne in tempi rapidi.

Il giovane è trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Maresca di Torre del Greco, dove è medicato e sottoposto ad alcool test, risultato positivo. Dimesso in serata, il ragazzo, residente a San Giorgio a Cremano, è denunciato per guida in stato di ebbrezza. Come previsto dal Codice della Strada, gli è stata immediatamente ritirata la patente.