Ubriaco insegue e picchia la ex in strada

A poche ore dalla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, nel quartiere Stella di Napoli i Carabinieri hanno tratto in arresto un uomo di 32 anni, accusato di atti persecutori e violenza nei confronti dell’ex compagna. La vicenda si inserisce in un quadro già delicato, in cui le forze dell’ordine intensificano interventi e attività di tutela delle vittime.

La relazione interrotta e l’escalation della paura

Secondo quanto ricostruito dai militari, la donna, 33 anni, aveva interrotto da alcuni mesi una relazione sentimentale che sarebbe rapidamente degenerata. L’uomo, incensurato e in Italia da anni come la ex compagna, avrebbe manifestato comportamenti aggressivi soprattutto quando sotto l’effetto dell’alcol. Le tensioni, inizialmente circoscritte a discussioni e litigi, si sarebbero trasformate in episodi di violenza fisica e in una presenza continua e pressante sotto l’abitazione della donna.

La situazione, divenuta insostenibile, avrebbe costretto la 33enne a rivolgersi ai Carabinieri della Stazione Napoli Stella per formalizzare una denuncia. La donna è stata accolta nella “stanza tutta per sé”, lo spazio dedicato all’ascolto protetto delle vittime di violenza, dove ha ricostruito il quadro delle aggressioni e delle minacce subite. A seguito del racconto, è stato attivato il protocollo previsto dal codice rosso.

Il nuovo episodio e l’intervento immediato dei Carabinieri

Poche ore dopo la denuncia, l’uomo si sarebbe ripresentato nei pressi dell’abitazione dell’ex compagna. In base alle prime informazioni, sarebbe apparso nuovamente in stato di alterazione alcolica e avrebbe aggredito la donna. Un vicino sarebbe intervenuto, consentendo alla vittima di fuggire e raggiungere di corsa la caserma per chiedere aiuto.

I militari hanno prestato soccorso alla donna, mentre le pattuglie della stazione e della compagnia si sono dirette verso il luogo dell’ultima aggressione. L’uomo è stato rintracciato poco distante, bloccato e successivamente arrestato. Attualmente si trova in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le condizioni della vittima

La donna ha riportato contusioni e ferite in diverse parti del corpo, ma le sue condizioni non risultano gravi. Rimane tuttavia sotto protezione e in contatto con i servizi dedicati alla tutela delle vittime di violenza domestica.