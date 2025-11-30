Tutti i Bonus del 2026: la lista completa

Il 2026 si profila come un anno caratterizzato da un ampio pacchetto di agevolazioni economiche pensate per sostenere famiglie, anziani e contribuenti con redditi medio-bassi. Pur con risorse in alcuni casi ridotte rispetto al passato, il Governo conferma diversi incentivi dedicati al contrasto del caro-energia, alla genitorialità e alla riqualificazione delle abitazioni. La novità più rilevante riguarda l’inserimento della Tari nel sistema dei bonus automatici.
Di seguito una panoramica completa delle misure previste e dei requisiti per accedervi.
Bonus per le famiglie: nuovi nati, asili nido e anziani
Bonus Nuovi Nati 2026
Previsto un contributo una tantum da 1.000 euro per ogni nuovo nato. La misura è destinata a sostenere le famiglie nelle prime spese legate all’arrivo di un figlio.
Bonus Asilo Nido
Confermata anche per il 2026 l’agevolazione che rimborsa, totalmente o in parte, le spese relative alle rette degli asili nido pubblici e privati.
Bonus Mamme Lavoratrici
Il beneficio destinato alle lavoratrici con figli subirà un incremento, passando da 40 a 60 euro mensili.
Bonus Anziani Over 75
Nel 2026 è previsto un contributo da 850 euro per gli over 75, cumulabile con altre agevolazioni già attive come esenzioni sul canone Rai, sconti sulle bollette e riduzioni sulla Tari.
Casa e ristrutturazioni: mobili, elettrodomestici ed efficientamento
Bonus mobili ed elettrodomestici
Rinnovata la detrazione per l’acquisto di mobili e arredi destinati a immobili oggetto di ristrutturazione. Atteso anche un contributo specifico da 200 euro per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza.
Per accedere all’agevolazione sarà fondamentale rispettare i tetti di spesa e presentare le spese nei tempi previsti dalla normativa.
Ecobonus e Sismabonus
Confermati gli incentivi per lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza antisismica, rivolti sia ai privati sia ai condomìni.
Bonus bollette 2026: energia, gas, acqua e rifiuti
Il pacchetto più significativo riguarda i bonus sociali, destinati ai nuclei familiari con ISEE basso. Gli sconti sono applicati automaticamente, purché l’ISEE sia aggiornato.
Requisiti ISEE per i bonus sociali
Soglia standard: fino a 9.530 euro
Famiglie numerose (almeno 4 figli): fino a 20.000 euro
Sconti su luce, gas e acqua
Gli importi variano in base al numero di componenti, ai consumi e alla zona di residenza. Alcuni esempi:
Energia elettrica: da circa 167,90 euro a oltre 240 euro annui.
Gas: importo variabile secondo utilizzo (cottura, acqua calda, riscaldamento) e zona climatica.
Bonus idrico: garantiti 50 litri di acqua al giorno per componente (18 m³ annui), con un risparmio medio per una famiglia di quattro persone di circa 113,76 euro all’anno.
Contributo per apparecchiature elettromedicali
Sconto dedicato a chi necessita di dispositivi salvavita, senza limiti ISEE. Il contributo può superare 540 euro annui.
La novità 2026: il Bonus Tari automatico
Dal 2026 entra in vigore il bonus rifiuti, che introduce uno sconto automatico del 25% sulla Tari per le famiglie con ISEE sotto le soglie previste.
La misura finora era gestita quasi esclusivamente dai Comuni; ora viene integrata nel sistema dei bonus sociali, senza necessità di presentare domanda.
Come mantenere le agevolazioni: cosa fare
Per beneficiare di tutti gli sconti previsti nel 2026 è essenziale rispettare pochi ma fondamentali passaggi:
1. Aggiornare l’ISEE
Presentare la DSU e ottenere un ISEE valido entro i primi mesi dell’anno per evitare ritardi o esclusioni.
2. Verificare le intestazioni delle utenze
Le forniture di luce, gas, acqua e rifiuti devono essere coerenti con il nucleo familiare indicato nell’ISEE, altrimenti l’aggiornamento automatico dei bonus potrebbe non andare a buon fine.