Tutti i Bonus del 2026: la lista completa

Il 2026 si profila come un anno caratterizzato da un ampio pacchetto di agevolazioni economiche pensate per sostenere famiglie, anziani e contribuenti con redditi medio-bassi. Pur con risorse in alcuni casi ridotte rispetto al passato, il Governo conferma diversi incentivi dedicati al contrasto del caro-energia, alla genitorialità e alla riqualificazione delle abitazioni. La novità più rilevante riguarda l’inserimento della Tari nel sistema dei bonus automatici.

Di seguito una panoramica completa delle misure previste e dei requisiti per accedervi.

Bonus per le famiglie: nuovi nati, asili nido e anziani

Bonus Nuovi Nati 2026

Previsto un contributo una tantum da 1.000 euro per ogni nuovo nato. La misura è destinata a sostenere le famiglie nelle prime spese legate all’arrivo di un figlio.

Bonus Asilo Nido

Confermata anche per il 2026 l’agevolazione che rimborsa, totalmente o in parte, le spese relative alle rette degli asili nido pubblici e privati.

Bonus Mamme Lavoratrici

Il beneficio destinato alle lavoratrici con figli subirà un incremento, passando da 40 a 60 euro mensili.

Bonus Anziani Over 75

Nel 2026 è previsto un contributo da 850 euro per gli over 75, cumulabile con altre agevolazioni già attive come esenzioni sul canone Rai, sconti sulle bollette e riduzioni sulla Tari.

Casa e ristrutturazioni: mobili, elettrodomestici ed efficientamento

Bonus mobili ed elettrodomestici

Rinnovata la detrazione per l’acquisto di mobili e arredi destinati a immobili oggetto di ristrutturazione. Atteso anche un contributo specifico da 200 euro per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza.

Per accedere all’agevolazione sarà fondamentale rispettare i tetti di spesa e presentare le spese nei tempi previsti dalla normativa.

Ecobonus e Sismabonus

Confermati gli incentivi per lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza antisismica, rivolti sia ai privati sia ai condomìni.

Bonus bollette 2026: energia, gas, acqua e rifiuti

Il pacchetto più significativo riguarda i bonus sociali, destinati ai nuclei familiari con ISEE basso. Gli sconti sono applicati automaticamente, purché l’ISEE sia aggiornato.

Requisiti ISEE per i bonus sociali

Soglia standard: fino a 9.530 euro

Famiglie numerose (almeno 4 figli): fino a 20.000 euro

Sconti su luce, gas e acqua

Gli importi variano in base al numero di componenti, ai consumi e alla zona di residenza. Alcuni esempi:

Energia elettrica: da circa 167,90 euro a oltre 240 euro annui.

Gas: importo variabile secondo utilizzo (cottura, acqua calda, riscaldamento) e zona climatica.

Bonus idrico: garantiti 50 litri di acqua al giorno per componente (18 m³ annui), con un risparmio medio per una famiglia di quattro persone di circa 113,76 euro all’anno.

Contributo per apparecchiature elettromedicali

Sconto dedicato a chi necessita di dispositivi salvavita, senza limiti ISEE. Il contributo può superare 540 euro annui.

La novità 2026: il Bonus Tari automatico

Dal 2026 entra in vigore il bonus rifiuti, che introduce uno sconto automatico del 25% sulla Tari per le famiglie con ISEE sotto le soglie previste.

La misura finora era gestita quasi esclusivamente dai Comuni; ora viene integrata nel sistema dei bonus sociali, senza necessità di presentare domanda.

Come mantenere le agevolazioni: cosa fare

Per beneficiare di tutti gli sconti previsti nel 2026 è essenziale rispettare pochi ma fondamentali passaggi:

1. Aggiornare l’ISEE

Presentare la DSU e ottenere un ISEE valido entro i primi mesi dell’anno per evitare ritardi o esclusioni.

2. Verificare le intestazioni delle utenze

Le forniture di luce, gas, acqua e rifiuti devono essere coerenti con il nucleo familiare indicato nell’ISEE, altrimenti l’aggiornamento automatico dei bonus potrebbe non andare a buon fine.