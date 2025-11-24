Troppe presenze nella strada dei presepi: l’inusuale ordinanza per chi va a piedi

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha emanato un’ordinanza che introduce il senso unico pedonale in via San Gregorio Armeno, la storica strada dei presepi, nei giorni e negli orari in cui è previsto un forte afflusso di visitatori. La misura è stata adottata, si legge nel provvedimento, «per garantire i flussi pedonali in sicurezza».

Le date e i percorsi del senso unico

Il dispositivo prevede due differenti direzioni a seconda del periodo:

1. Da piazza San Gaetano verso via San Biagio dei Librai/vico Figurari

Senso unico attivo:

da venerdì 28 a domenica 30 novembre,

da venerdì 5 a lunedì 8 dicembre,

dalle 9.00 alle 20.00.

2. Da via San Biagio dei Librai/vico Figurari verso piazza San Gaetano

Senso unico attivo:

da venerdì 12 a domenica 14 dicembre,

da venerdì 19 a lunedì 22 dicembre,

dalle 9.00 alle 20.00.

Lo stesso dispositivo sarà in vigore anche martedì 23 dicembre, dalle 9.00 alle 14.00.

Obiettivo dell’ordinanza

Il Comune sottolinea che la regolamentazione dei flussi pedonali mira a migliorare la vivibilità, ridurre la congestione nelle aree più affollate e rendere più sicuri gli spostamenti dei visitatori che ogni anno affollano la via dei presepi durante il periodo natalizio.