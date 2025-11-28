Trombe marine al largo della Costiera

Un suggestivo quanto inquietante fenomeno atmosferico ha interessato questa mattina, giovedì 27 novembre, le acque antistanti Positano. Almeno tre trombe marine si sono formate al largo, muovendosi parallelamente alla linea di costa e attirando l’attenzione di residenti e turisti. Le colonne d’aria e acqua, ben visibili anche grazie agli scatti del fotografo Fabio Fusco, hanno offerto uno spettacolo imponente senza però provocare danni o feriti.

Preoccupazione tra i residenti e nuova proroga dell’allerta meteo

Nonostante l’assenza di conseguenze, l’evento ha destato preoccupazione nella popolazione della Costiera Amalfitana, ancora alle prese con le condizioni meteo instabili degli ultimi giorni. La Protezione Civile della Regione Campania ha infatti prorogato di ulteriori 24 ore l’allerta meteo di livello giallo per la zona, valida fino alle 14 di domani, venerdì 28 novembre.

Il quadro previsionale segnala un rischio residuo, con la possibilità di frane, caduta massi, smottamenti e scorrimento delle acque piovane sulle sedi stradali nella zona di allerta 3, che comprende la Penisola Sorrentino-Amalfitana, i Monti di Sarno e i Monti Picentini. Sono ancora attese precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco, sebbene i fenomeni risultino in progressiva attenuazione durante la notte.

Che cosa sono le trombe marine

Le trombe marine sono vortici d’aria in rotazione che si formano sulla superficie del mare e possono estendersi verso l’alto assumendo la tipica forma a imbuto. Si tratta di fenomeni spesso assimilati ai tornado, pur risultando nella maggior parte dei casi meno intensi e meno distruttivi. Episodi simili erano già stati registrati nei giorni scorsi nel Salernitano: il 18 novembre una tromba marina era stata avvistata tra Casal Velino e Ascea Marina.