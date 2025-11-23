Tremendo schianto sull’A2, muoiono due ragazzi di 22 e 30 anni

Tragedia all’alba lungo l’autostrada del Mediterraneo, A2. Intorno alle quattro del mattino, nel tratto compreso tra Eboli e Campagna, un’auto con a bordo due giovani ha perso improvvisamente il controllo, finendo contro il guard-rail. A perdere la vita sono stati Gabriele Viviani, 22 anni, ed Enrico Gonnella, 30 anni, entrambi residenti a Campagna. L’impatto è stato estremamente violento e ha distrutto la parte anteriore del veicolo.

I soccorsi

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 del Vopi e i vigili del fuoco. Le condizioni dei due giovani sono apparse da subito critiche e, nonostante i tentativi di rianimazione, per loro non è stato possibile fare nulla.

Le indagini

La polizia stradale di Eboli ha avviato gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’incidente e chiarire le cause che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo.