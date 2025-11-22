Tremano Napoli e provincia: scossa avvertita distintamente

Una scossa di terremoto è registrata oggi ai Campi Flegrei alle 18:55. Il sisma, di magnitudo 3.0, ha avuto epicentro in mare al largo di Pozzuoli, a una profondità di circa 2,4 chilometri. Il movimento tellurico è preceduto, un minuto prima, da un evento sismico di magnitudo 1.8 avvenuto alle 18:54.
Scossa percepita anche allo stadio Maradona
La scossa principale è stata avvertita chiaramente in diversi quartieri di Napoli. Segnalazioni sono arrivate anche dallo stadio Diego Armando Maradona, dove i tifosi presenti hanno riportato una vibrazione netta degli spalti.
Le zone in cui il sisma è stato avvertito
Secondo le testimonianze diffuse sui gruppi di quartiere, la scossa è stata percepita in modo intenso nella zona della Solfatara e in diversi comuni dell’area flegrea, tra cui:
Agnano
Bacoli
Pozzuoli
Quarto
Varcaturo
Licola
Nella città di Napoli le segnalazioni arrivano da:
Fuorigrotta
Bagnoli
Pianura
Soccavo
Arenella
Vomero
Colli Aminei
Capodimonte
Anche alcuni comuni della provincia hanno avvertito il sisma, tra cui Marano e le aree periferiche di Giugliano.
Possibile sequenza sismica
I grafici dell’INGV indicano la possibilità che si tratti di più scosse ravvicinate, compatibili con le dinamiche dello sciame sismico attivo nell’area flegrea. Il terremoto è stato rilevato anche dalla stazione di monitoraggio del Vesuvio.