Tremano Napoli e provincia: scossa avvertita distintamente

Una scossa di terremoto è registrata oggi ai Campi Flegrei alle 18:55. Il sisma, di magnitudo 3.0, ha avuto epicentro in mare al largo di Pozzuoli, a una profondità di circa 2,4 chilometri. Il movimento tellurico è preceduto, un minuto prima, da un evento sismico di magnitudo 1.8 avvenuto alle 18:54.

Scossa percepita anche allo stadio Maradona

La scossa principale è stata avvertita chiaramente in diversi quartieri di Napoli. Segnalazioni sono arrivate anche dallo stadio Diego Armando Maradona, dove i tifosi presenti hanno riportato una vibrazione netta degli spalti.

Le zone in cui il sisma è stato avvertito

Secondo le testimonianze diffuse sui gruppi di quartiere, la scossa è stata percepita in modo intenso nella zona della Solfatara e in diversi comuni dell’area flegrea, tra cui:

Agnano

Bacoli

Pozzuoli

Quarto

Varcaturo

Licola

Nella città di Napoli le segnalazioni arrivano da:

Fuorigrotta

Bagnoli

Pianura

Soccavo

Arenella

Vomero

Colli Aminei

Capodimonte

Anche alcuni comuni della provincia hanno avvertito il sisma, tra cui Marano e le aree periferiche di Giugliano.

Possibile sequenza sismica

I grafici dell’INGV indicano la possibilità che si tratti di più scosse ravvicinate, compatibili con le dinamiche dello sciame sismico attivo nell’area flegrea. Il terremoto è stato rilevato anche dalla stazione di monitoraggio del Vesuvio.