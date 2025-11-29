Tre ragazzini in scooter impennano davanti ai carabinieri e scappano

Nella notte, a San Giovanni a Teduccio, una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei carabinieri di Napoli stava percorrendo via delle Repubbliche Marinare, l’arteria che collega Barra al rione Villa. Durante il controllo del territorio, i militari hanno notato uno scooter con tre ragazzi a bordo, tutti privi di casco. È scattato l’alt, ma il conducente ha reagito accelerando e tentando la fuga, sollevando l’Honda SH 125 su una sola ruota prima di allontanarsi a velocità elevata.

È iniziato così un inseguimento di poche centinaia di metri. I tre giovani – un sedicenne alla guida e due passeggeri di 16 e 17 anni – durante la corsa hanno lanciato a terra un bastone telescopico e un coltello a serramanico, armi poi recuperate e sequestrate dai carabinieri.

La fuga è terminata quando lo scooter ha imboccato un vicolo cieco. I militari hanno bloccato i ragazzi, risultati tutti incensurati. Il sedicenne alla guida, sprovvisto di patente, è denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Gli altri due affronteranno un procedimento davanti al Tribunale per i minorenni di Napoli per possesso di armi. I tre sono stati affidati ai genitori e il mezzo è stato posto sotto sequestro. Nessuno ha riportato ferite.