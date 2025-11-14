Tre minorenni, di 17, 17 e 16 anni, arrestati dai Carabinieri della Tenenza di Arzano con l’accusa di rapina aggravata. Un quarto giovane, 18enne, è denunciato per lo stesso reato. L’episodio è avvenuto nella notte in provincia di Napoli. Un 25enne di Casoria si è presentato alla Stazione dei Carabinieri raccontando di essere stato rapinato mentre si trovava nella propria auto, in sosta su Corso Salvatore d’Amato. Secondo la denuncia, tre giovani armati di una pistola e di un taser lo avrebbero minacciato, sottraendogli alcuni gioielli e una sigaretta elettronica, per poi fuggire a bordo di un veicolo.

Poco dopo, una pattuglia ha intercettato in Piazza Marconi l’auto descritta dalla vittima. All’interno si trovavano i quattro giovani. Nel corso dei controlli, uno dei minorenni è trovato in possesso della sigaretta elettronica rubata, mentre la vittima ha riconosciuto i tre ragazzi come autori della rapina.

Le successive perquisizioni domiciliari hanno portato al sequestro, nell’abitazione di uno degli indagati, di una pistola a pallini priva del tappo rosso. I tre minorenni sono trasferiti al Centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei, a Napoli.

Le indagini proseguono per accertare se il gruppo possa essere coinvolto in altre rapine commesse nella stessa area.