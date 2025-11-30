Tre donne in trasferta in Toscana prese dopo una truffa attuata con una nuova tecnica

Quattro persone, tre donne e un uomo, sono state denunciate per una truffa ai danni di una coppia di anziani a Colle Val d’Elsa (Siena). L’operazione è stata condotta dai Carabinieri locali grazie a un intervento tempestivo che ha permesso di recuperare la refurtiva e bloccare i responsabili.

La truffa: finto carabiniere e giudice

L’episodio risale al 27 novembre. La coppia di anziani è stata contattata telefonicamente da un uomo che si è spacciato per carabiniere in servizio a Siena. Diversamente dalla classica truffa del finto incidente stradale, il truffatore ha sostenuto che l’auto intestata al marito fosse stata utilizzata in una rapina a una gioielleria.

Poco dopo, una donna si è presentata a casa degli anziani fingendosi incaricata di un giudice, chiedendo di verificare i gioielli dell’abitazione come presunta refurtiva. Con questo espediente, la truffatrice è riuscita a farsi consegnare monili per un valore di circa 15.000 euro, che sono stati immediatamente affidati ai complici in attesa in un’auto.

L’intervento dei Carabinieri

Grazie a una segnalazione preventiva, i militari di Colle Val d’Elsa hanno intercettato l’auto nei pressi dell’abitazione e bloccato i quattro truffatori. Durante la perquisizione è stata recuperata l’intera refurtiva, restituita agli anziani.

I quattro responsabili sono stati portati nelle camere di sicurezza delle stazioni dei Carabinieri di Poggibonsi e Radda in Chianti. Successivamente, il GIP di Siena ha convalidato gli arresti, ma ha disposto la scarcerazione. Tutti sono stati denunciati per truffa aggravata ai danni di persone vulnerabili.

Due degli indagati sono stati rimessi in libertà, mentre per gli altri due sono state applicate misure cautelari: obbligo di dimora e obbligo di firma a Napoli.