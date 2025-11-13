Domenica 16 novembre 2025 la circolazione ferroviaria tra San Giorgio e Torre del Greco sarà sospesa dalle 13:00 alle 16:00 per consentire la posa in opera del nuovo sovrappasso pedonale della stazione di Ercolano. L’intervento rientra nel progetto di ristrutturazione della stazione, parte del programma Smart Station finanziato con fondi FCS 2014/2020.

Installazione del nuovo sovrappasso

Durante i lavori sarà installato un sovrappasso che permetterà ai viaggiatori di raggiungere il binario in esercizio una volta chiuso l’attuale sottopasso. L’operazione richiede l’impiego di macchinari e attrezzature di grande portata, che necessitano di specifiche condizioni logistiche e di sicurezza.

Per ridurre i disagi e consentire di lavorare in sicurezza con la luce naturale, si è deciso di effettuare l’intervento in una fascia oraria di bassa domanda di mobilità.

Interruzione della circolazione ferroviaria

La sospensione del servizio interesserà tutte le linee EAV che attraversano la tratta Napoli – Sorrento – Poggiomarino, con le seguenti modifiche:

Tutti i treni da e per Sorrento saranno limitati a Torre del Greco e soppressi sulla tratta Napoli – Torre del Greco.

Tutti i treni da e per Torre Annunziata saranno limitati a Torre del Greco e soppressi sulla stessa tratta Napoli – Torre del Greco.

I treni da Napoli per Poggiomarino saranno limitati a San Giorgio, mentre quelli da Poggiomarino per Napoli si fermeranno a Torre Annunziata, con soppressione tra San Giorgio e Torre Annunziata.

I treni Campania Express 11318 (Sorrento–Napoli delle 13:20) e 11421 (Napoli–Sorrento delle 14:22) saranno soppressi sull’intero percorso.

Servizi sostitutivi e informazioni

Durante la sospensione, sarà attivo un servizio di autobus sostitutivi sulle tratte:

San Giorgio – Torre del Greco

Napoli – Torre Annunziata

Napoli – Torre del Greco (via autostrada)

I passeggeri potranno consultare gli orari aggiornati, le variazioni al programma di esercizio e i punti di fermata del servizio sostitutivo sul sito ufficiale eavsrl.it

.

Il progetto Smart Station

Il rifacimento della stazione di Ercolano rientra nel programma Smart Station, che prevede interventi di modernizzazione e miglioramento dell’accessibilità delle principali fermate EAV. L’investimento complessivo ammonta a 28 milioni di euro, di cui circa 6,5 milioni destinati ai lavori per la stazione di Ercolano Scavi.