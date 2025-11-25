Trasporta 100 candelotti, arrestato

Un giovane di 25 anni è stato arrestato a Napoli dopo essere stato sorpreso a trasportare in auto un ingente carico di botti illegali. L’operazione è avvenuta durante i controlli intensificati dal Comando provinciale dei Carabinieri in città e nell’intera area metropolitana. Il fermo è scattato nel quartiere Fuorigrotta, lungo via Gabriele Rossetti, quando i militari della Stazione Rione Traiano hanno notato il comportamento nervoso del conducente. La perquisizione del veicolo ha rivelato la presenza di 100 candelotti esplosivi nascosti sotto i sedili posteriori.

Secondo quanto accertato, si trattava dei cosiddetti “cobra”, ordigni pirotecnici artigianali non omologati e privi di etichettatura, contenenti complessivamente circa quattro chilogrammi di esplosivo. Data l’elevata pericolosità del materiale, è stato richiesto l’intervento degli artificieri del Comando provinciale.

Il 25enne, incensurato, è stato posto in arresto con l’accusa di detenzione e trasporto di materiale esplosivo e attende ora le decisioni dell’autorità giudiziaria.