Durante i controlli effettuati dai carabinieri nei luoghi della movida di Mirabella Eclano, due giovani sono stati denunciati dopo essere stati sorpresi in possesso di un’asta di legno modificata a lancia e di un coltello a serramanico. I ragazzi sono stati fermati e perquisiti mentre si apprestavano a entrare in uno dei locali della Valle del Calore. Gli oggetti sono stati sequestrati.

Altri interventi e sanzioni

Nell’ambito dello stesso servizio, un uomo di 40 anni è stato trovato riverso a terra a causa di un eccessivo consumo di alcol. Dopo l’intervento del 118, l’uomo è stato sanzionato per ubriachezza molesta e nei suoi confronti è stato proposto un foglio di via dal comune.

I controlli stradali hanno interessato circa 180 veicoli. Due conducenti, un uomo e una donna della provincia irpina, sono stati trovati alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge. Per entrambi è scattato il deferimento alla Procura, il ritiro immediato della patente e il sequestro delle vetture.