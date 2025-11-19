Nel pomeriggio di oggi si è consumato un grave fatto di cronaca a San Paolo Bel Sito, in provincia di Napoli. Un giovane di 25 anni, Vincenzo Riccardi, ha chiamato il 112 dichiarando di aver ucciso la sorella, Noemi Riccardi, 23 anni, colpendola con più fendenti all’interno dell’abitazione di famiglia situata in via San Paolo Bel Sito 150. I carabinieri della compagnia di Nola e i soccorritori sono arrivati immediatamente sul posto. Al loro ingresso in casa, il giovane ha confermato le proprie responsabilità, parlando di un improvviso “raptus di follia”. Prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, avrebbe inoltre effettuato una videochiamata alla madre, che non si trovava in casa, mostrando il corpo senza vita della figlia.

Il venticinquenne è stato condotto negli uffici della compagnia dei carabinieri di Nola, dove è atteso il pubblico ministero di turno della Procura. Gli investigatori stanno ricostruendo con precisione la dinamica dei fatti e il movente dell’omicidio.