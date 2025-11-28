Torna l’Allerta Meteo su mezzo Sud Italia

Il tempo migliora sull’Italia nel weekend, ma non mancheranno ancora residui effetti della perturbazione in transito. Per domani, sabato 29 novembre 2025, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per temporali e rischio idraulico su alcune regioni meridionali: Calabria, Puglia e Sicilia.

Regioni a rischio e criticità

Il vortice di bassa pressione che ha portato maltempo negli ultimi giorni si sposta verso est, determinando un generale miglioramento del tempo su gran parte del Paese e un attenuazione del freddo. Tuttavia, isolati rovesci e venti sostenuti interesseranno ancora le regioni meridionali.

Allerta meteo gialla – sud Italia:

Calabria (versanti tirrenico e ionico meridionale)

Rischio idraulico, Rischio temporali, Rischio idrogeologico

Puglia (Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Tavoliere e altre zone interne)

Rischio temporali

Rischio idrogeologico

Sicilia (Nord-Orientale, versante ionico e tirrenico, isole Eolie, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica)

Rischio temporali

Rischio idrogeologico

Previsioni meteo per sabato 29 novembre

Nord Italia: cielo sereno, con possibili foschie o nebbia al mattino nella pianura Padana.

Centro Italia: alternanza di sole e velature, senza piogge, eccetto isolati rovesci sui settori occidentali della Sardegna.

Sud Italia: cielo nuvoloso con isolati rovesci sulle aree tirreniche di Sicilia e Calabria al mattino, in estensione nel corso della giornata alla Puglia.

Consigli della Protezione Civile

Si raccomanda di prestare attenzione nelle zone indicate con allerta gialla, evitando spostamenti non necessari durante i temporali e seguendo le indicazioni locali per prevenire problemi legati a frane, allagamenti o dissesti idrogeologici.