Tony Colombo annuncia l’uscita del nuovo album dal titolo “Predestinato”

Il lavoro discografico dal 9 gennaio 2026 prodotto da Altafonte e distribuito da self Milano

Tony Colombo annuncia il titolo del suo nuovo album, “Predestinato”, prodotto da Altafonte e distribuito da self Milano. «Il mio nuovo lavoro discografico, dal titolo “Predestinato”, uscirà il 9 gennaio 2026. I miei fan potranno pre-ordinarlo in tutti i miei concerti, oppure direttamente online su www.self.it/whitepages/predestinato/. È un pezzo di me che non vedo l’ora di condividere».

L’album “Predestinato” conterrà 14 brani i cui autori sono Vincenzo D’Agostino, Luca Barbato, Giuseppe Turco e lo stesso Tony Colombo. «Ci siamo, finalmente – afferma il cantautore palermitano, ma napoletano d’adozione – in questi ultimi mesi ho vissuto notti insonni, emozioni forti e una sola certezza: la musica sa raccontare ciò che le parole da sole non bastano a dire. Ho lavorato tanto per portare un pezzo di me in ogni nota delle nuove canzoni. Ogni brano è un viaggio, un ricordo, una promessa».

Alla realizzazione del nuovo lavoro discografico hanno preso parte musicisti del calibro di Alfredo Golino, Cesare Chiodo, Maurizio Fiordiliso, Phil Palmer, Claudio Romano, Maurizio Bosnia, B-Dog e Sud Est-Orchestra di Bulgaria. Gli studi di registrazione nei quali è stato elaborato il prodotto musicale sono “Splash Napoli” di Peppino di Capri, “Forum Studio” di Roma, “Wav Studio” di Napoli, “CR Studio” di Napoli e “Sud Est” in Bulgaria. Nel frattempo Tony Colombo prosegue la sua tournée con una nuova tappa a Latina, sabato 29 novembre, al teatro D’Annunzio.