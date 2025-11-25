“Ti taglio la testa”, arrestato stalker

Un uomo di 54 anni è stato arrestato al Vomero, quartiere di Napoli, per stalking nei confronti della sua ex moglie. Si tratta dell’ennesimo episodio di violenza in un contesto già segnato da precedenti denunce: l’uomo era stato infatti denunciato lo scorso 11 ottobre per comportamenti simili.

L’episodio di minaccia

Ieri, nonostante la donna avesse già formalizzato la denuncia, l’uomo l’ha seguita fino al luogo di lavoro. Secondo quanto ricostruito, le ha rivolto parole minacciose accompagnate da gesti intimidatori, registrati dalle telecamere di videosorveglianza: “Ti vengo a prendere con tutto il braccialetto e ti taglio la testa”, avrebbe detto.

La minaccia è stata anche parzialmente registrata dalla sorella della vittima, che era al telefono con lei durante l’accaduto. La donna, spaventata, è riuscita a allontanarsi e a raggiungere la stazione dei Carabinieri, raccontando l’accaduto.

Intervento delle forze dell’ordine

I militari hanno accompagnato la vittima a casa e contemporaneamente hanno avviato le ricerche dell’uomo, rintracciato in serata nella propria abitazione. Nei suoi confronti sono scattati una nuova denuncia per atti persecutori e l’applicazione degli arresti domiciliari.