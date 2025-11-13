Grande dolore oggi nella comunità di Poggiomarino per la scomparsa del Maresciallo Giovanni Ambrosio, vicecomandante della locale stazione dei Carabinieri. Il militare, di soli 44 anni, si è spento improvvisamente a seguito di un malore che non gli ha lasciato scampo. Il Maresciallo Ambrosio prestava servizio a Poggiomarino già da diversi anni ed era molto stimato sia dai colleghi che dai cittadini. In molti lo ricordano per la sua professionalità, disponibilità e umanità, qualità che lo avevano reso un punto di riferimento non solo in divisa, ma anche come uomo.

La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio in tutta la comunità, dove numerosi messaggi di affetto e vicinanza sono giunti alla famiglia. Il maresciallo lascia la moglie e un figlio piccolo, ai quali si stringono con commozione amici, colleghi e concittadini. I funerali si terranno domani, venerdì 14 novembre, alle ore 9:30, con rito cattolico presso la Chiesa di Sant’Antonio da Padova a Poggiomarino.

La città si prepara così a dare l’ultimo saluto a un uomo che, con dedizione e senso del dovere, ha servito la collettività fino all’ultimo giorno. Il direttore e la redazione de Il Fatto Vesuviano sono vicini alla famiglia ed all’Arma in questo momento di estremo dolore. Il vicecomandante Ambrosio è sempre stato disponibile anche con la stampa locale insieme a cui ha dialogato con trasparenza e disponibilità.