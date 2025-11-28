Terra dei Fuochi, ecco i satelliti per incendi e rifiuti

Rafforzare i controlli nei territori della Terra dei Fuochi attraverso strumenti digitali avanzati e ridurre la dipendenza dai sopralluoghi tradizionali. È questo l’obiettivo principale dell’accordo siglato tra la Struttura Commissariale per la riqualificazione delle periferie e l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea). L’intesa prevede l’utilizzo del sistema di osservazione “Monitoraggio del Territorio” e di altre piattaforme digitali messe a disposizione da Agea, con l’obiettivo di fornire alle amministrazioni dati oggettivi, tempestivi e georeferenziati.

L’accordo, firmato dal Commissario Straordinario Fabio Ciciliano e dal Direttore di Agea, Fabio Vitale, punta a consolidare una collaborazione strategica per il monitoraggio costante delle aree più critiche delle province di Napoli e Caserta. L’analisi delle immagini e dei dati raccolti consentirà di individuare rapidamente anomalie, alterazioni delle superfici, rifiuti abbandonati e discariche abusive. Le informazioni saranno trasmesse agli enti preposti, compresa la Control Room interforze, che potrà a sua volta metterle a disposizione delle amministrazioni competenti per gli adempimenti di loro competenza.

L’accordo resterà in vigore fino al 31 dicembre 2027 e prevede vari obiettivi operativi:

identificazione rapida di fenomeni di degrado ambientale grazie all’osservazione satellitare;

condivisione strutturata di mappe e dati georeferenziati tramite il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (Sian), sviluppato da Agea;

potenziamento della tutela ambientale e della salute pubblica nei territori della Terra dei Fuochi;

definizione di modelli innovativi di sostenibilità economica e organizzativa per gli strumenti digitali nella pubblica amministrazione.

Il Commissario Ciciliano ha sottolineato che l’accordo rappresenta un tassello fondamentale nel contrasto ai reati ambientali che interessano la Terra dei Fuochi, oltre a costituire un’occasione per estendere buone pratiche di monitoraggio e formazione ad altre realtà territoriali.

Fabio Vitale, Direttore di Agea, ha evidenziato come l’innovazione tecnologica sviluppata negli ultimi anni nel Sian permetta non solo una maggiore deterrenza contro le frodi ma anche una nuova forma di animazione territoriale e sociale. In questa prospettiva, l’intesa appena firmata assume il ruolo di modello strategico per promuovere risultati operativi in diversi ambiti.