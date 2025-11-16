Terna, il gestore della rete di trasmissione elettrica nazionale, ha avviato una nuova campagna di reclutamento a Roma rivolta a diplomati e laureati appartenenti alle categorie protette e iscritti al collocamento mirato. Le risorse selezionate saranno inserite in diverse aree strategiche dell’azienda, che continua a investire in professionalità e inclusione per sostenere la transizione energetica in Italia.

Profili ricercati

Le posizioni aperte riguardano in particolare:

Specialisti Area Staff

Figure dedicate ad attività di back office, gestione dati, predisposizione di report e monitoraggio delle scadenze. Offriranno inoltre supporto ai sistemi gestionali interni e cureranno rapporti con fornitori e stakeholder.

Project Engineer

Professionisti chiamati a sviluppare progetti tecnici nell’ambito degli impianti elettrici, con focus su elettrodotti e stazioni. Tra le attività: elaborazione documentazione tecnica, specifiche di gara e valutazioni economiche.

Junior Engineer

Nuovi talenti tecnici che supporteranno il controllo e l’evoluzione del Sistema Elettrico Nazionale, analizzando criticità di rete e contribuendo a soluzioni in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione.

Requisiti richiesti

Diploma o laurea in discipline coerenti con il ruolo

Appartenenza alle categorie protette (L. 68/99)

Iscrizione al collocamento mirato

Non è necessario aver maturato esperienza nel ruolo: l’azienda offre un percorso di onboarding completo, con programmi formativi dedicati e opportunità di sviluppo professionale.

Opportunità di carriera in un contesto inclusivo

Terna conferma il proprio impegno nel promuovere un ambiente di lavoro accessibile e in evoluzione, puntando sul valore delle competenze e della diversità. L’inserimento delle nuove risorse mira a rafforzare la qualità del servizio nazionale e i progetti innovativi legati alla transizione energetica.

Come candidarsi

Le candidature possono essere inviate tramite la sezione dedicata alle opportunità professionali sul sito aziendale, dove è possibile consultare nel dettaglio requisiti e mansioni di ogni profilo.