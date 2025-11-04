Un weekend da record sul lungomare di Salerno: è qui che il maestro cioccolatiere Mirco Della Vecchia ha realizzato la tavoletta di cioccolato più lunga del mondo, lunga 35 metri e 15 centimetri. L’impresa, certificata da un notaio alla presenza di centinaia di spettatori, entra ufficialmente nel Guinness dei Primati e arricchisce la già lunga collezione di successi dell’artigiano veneto, che può vantare venti record mondiali.

Il record: 200 chili di cioccolato e sapori campani

La super-tavoletta, larga circa 40 centimetri, è stata preparata con 200 chili di cioccolato fondente al 65%, arricchita inoltre con limoni Costa d’Amalfi canditi e fichi bianchi del Cilento. Un omaggio ai sapori tipici della Campania, che ha trasformato l’impresa in un racconto di territorio.

«Ogni record è per me un modo per raccontare la terra che mi ospita», ha spiegato Della Vecchia. «A Salerno mi sento a casa e ci tenevo a lasciare qualcosa che restasse nella memoria della città».

Un evento che celebra la tradizione artigiana

La realizzazione del primato è avvenuta nell’ambito della terza edizione di “Salerno Dolcissima”, la rassegna promossa dalla CNA Salerno, con il patrocinio del Comune, della Camera di Commercio e infine dell’associazione The Chocolate Way.

«Questo record – hanno commentato il presidente della CNA Salerno Antonio Citro e la direttrice Simona Paolillo – è un riconoscimento simbolico per tutti gli artigiani che ogni giorno tengono viva una tradizione fatta di creatività e passione».

All’iniziativa ha partecipato anche Giuseppe Lupo, presidente di Italia Eventi, che ha sottolineato il valore culturale dell’impresa:

«È stata una grande festa popolare che ha celebrato il cioccolato, ma soprattutto le mani e le storie di chi lo trasforma in cultura. Con Choco Italia vogliamo portare in giro per il Centro-Sud l’arte dolce degli artigiani».

Mirco Della Vecchia, il “re dei record” del cioccolato

Con questa nuova impresa, Mirco Della Vecchia – volto noto del mondo della pasticceria e della cioccolateria artigianale – raggiunge il suo ventesimo Guinness World Record. Nel suo palmarès figurano inoltre opere di cioccolato monumentali: dalle sculture alle torte giganti, tutte accomunate da un obiettivo, valorizzare le eccellenze locali attraverso l’arte dolciaria.

«Tocca aggiornare questa foto!» ha scritto su Facebook, mostrando i tanti attestati dei primati raggiunti negli anni.