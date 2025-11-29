Tasse e affitto: arrivano anche i Bonus per chi non ha figli

Nel dibattito sulle politiche fiscali e sociali, i nuclei familiari monocomponenti, ossia le persone che vivono da sole, sono spesso trascurati. Eppure, i dati più recenti evidenziano una crescita costante di questa tipologia di nucleo, soprattutto nelle fasce di età più mature. Per il 2025, pur non esistendo un bonus unico destinato ai single, sono previste diverse misure accessibili anche a chi vive da solo, grazie alla definizione normativa di “nucleo familiare”, che include anche la persona sola.

Bonus ristrutturazioni

Il bonus ristrutturazioni resta una delle opportunità più rilevanti per i single proprietari o acquirenti di un immobile.

Detrazione ordinaria: 36% delle spese sostenute

Interventi sull’abitazione principale: 50% fino a 96.000 euro per immobile

La fruizione richiede bonifico parlante, documentazione dell’intervento e tracciabilità delle spese.

Bonus elettrodomestici ad alta efficienza

I single possono accedere anche al contributo del 30% sull’acquisto di elettrodomestici prodotti nell’UE, valido per un solo prodotto per nucleo. L’incentivo richiede la rottamazione del vecchio apparecchio e rappresenta un sostegno alla sostenibilità e all’efficienza energetica.

Bonus affitto per neoassunti

Il bonus affitto supporta i lavoratori assunti a tempo indeterminato che devono trasferire la residenza per motivi lavorativi:

Validità: assunzioni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025

Rimborso fino a 5.000 euro annui per i primi due anni

Requisiti: reddito 2024 fino a 35.000 euro, trasferimento della residenza di almeno 100 km

La misura facilita la mobilità lavorativa riducendo l’impatto economico del cambio di domicilio.

Detrazioni per studenti fuori sede

Gli studenti universitari che vivono lontano dalla residenza familiare possono ottenere una detrazione del 19% sui canoni di locazione fino a 2.633 euro annui. Questa misura non dipende dalla composizione del nucleo, quindi è accessibile anche ai single.

Bonus sociali per luce, gas e acqua

Chi vive da solo con un ISEE basso può beneficiare dei bonus sociali per le utenze essenziali: luce, gas e acqua. Gli sconti sono applicati automaticamente sulla base dei parametri economici e aiutano a contenere le spese dei servizi fondamentali.

Bonus TARI

Il bonus TARI riduce la tassa sui rifiuti per chi rientra nei limiti ISEE previsti. Anche i nuclei monocomponente possono beneficiarne, con applicazione diretta in bolletta o su richiesta. L’agevolazione è finanziata da una lieve maggiorazione della tariffa generale, suscitando dibattiti sul principio di equità.

Il single come soggetto giuridicamente tutelato

Non esiste un bonus unico per chi vive da solo, ma numerosi strumenti fiscali e sociali riconoscono a questo nucleo la stessa tutela di famiglie più numerose. Dalle detrazioni fiscali alle riduzioni tariffarie, fino agli incentivi per la salute e il benessere, il single può accedere a un ventaglio di misure a condizione di rispettare i requisiti economici e formali.

La diffusione crescente dei nuclei monocomponente potrebbe spingere il legislatore a introdurre misure più mirate in futuro. Intanto, il quadro del 2025 offre già un livello significativo di tutela e sostegno per chi vive da solo.