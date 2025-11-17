Un grave scontro notturno ha sconvolto la Statale 7 quater (Domitiana) tra Villa Literno e Aversa: una donna di 61 anni, Tina Spatarella, insegnante di religione ad Aversa, ha perso la vita e altre tre persone sono rimaste gravemente ferite. Il conducente responsabile dell’incidente si è dato alla fuga.

Dinamica dell’incidente

L’impatto è avvenuto tra le 2 e le 3 del mattino, nei pressi dello svincolo di Villa Literno. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Stradale, l’auto su cui viaggiava Spatarella insieme ad altri tre passeggeri è stata tamponata violentemente da un altro veicolo. Dopo l’urto, il pirata della strada non si è fermato per prestare soccorso.

Un testimone presente nelle vicinanze ha prontamente chiamato il numero d’emergenza 118. Sul posto sono intervenute le ambulanze, ma purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare: i soccorritori l’hanno trovata già deceduta.

Le vittime e i soccorsi

Vittima: Tina Spatarella, 61 anni, madre di due figli e insegnante di religione a Sant’Antimo, è deceduta sul luogo dell’incidente.

Feriti: le altre tre persone coinvolte nell’impatto sono state trasportate in ospedale in gravi condizioni.

Indagini in corso

La Polizia Stradale sta conducendo rilievi accurati per ricostruire la dinamica dell’incidente. Parallelamente sono attive indagini per identificare il conducente fuggito dopo lo scontro: l’inchiesta mira a scoprire chi fosse al volante e perché abbia deciso di abbandonare la scena.