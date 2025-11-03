Un tamponamento si è verificato nel pomeriggio sulla Tangenziale di Napoli, all’altezza dell’ingresso Arenella in direzione Pozzuoli. Secondo quanto si apprende, un camion ha perso del materiale ferroso che si è riversato sulla carreggiata, causando il coinvolgimento di altri veicoli e il temporaneo blocco della circolazione.

La squadra di pronto intervento della Tangenziale è intervenuta per rimuovere i detriti e ripristinare la viabilità, mentre la Polizia Stradale ha gestito le operazioni di sicurezza e il deflusso del traffico.

A causa dell’incidente si sono formate lunghe code, che nelle ultime ore risultano in progressivo smaltimento.