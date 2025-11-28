Tampona auto ai caselli e poi investe la proprietaria

Ancora un episodio di fuga dopo incidente sulla Tangenziale di Napoli. Questa volta il responsabile è un 49enne napoletano, identificato e denunciato dalla Polizia di Stato per omissione di soccorso e fuga. L’episodio risale al 16 novembre, quando due auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento in una corsia di pagamento del pedaggio, all’altezza della barriera di Agnano.

Dopo l’impatto, i due conducenti avevano spostato le vetture oltre i caselli per scambiarsi i dati. È in quel momento che il conducente dell’auto tamponata ha scoperto che l’altro automobilista era privo di assicurazione. Quest’ultimo aveva tentato di proporre un risarcimento in contanti, risultato però insufficiente. Di fronte al rifiuto, il 49enne ha scelto di risalire in auto e fuggire.

La manovra, improvvisa e rischiosa, ha avuto conseguenze immediate: nel ripartire, l’uomo ha urtato la passeggera dell’auto tamponata, che si trovava accanto alla portiera, facendola cadere a terra. La donna si è poi recata al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo, riportando lesioni giudicate guaribili in pochi giorni.

Grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza della Tangenziale di Napoli e alle successive verifiche, gli agenti della sottosezione autostradale di Fuorigrotta hanno ricostruito la dinamica dell’accaduto e individuato il responsabile. L’uomo è stato denunciato per omissione di soccorso e fuga, oltre a subire una sanzione per la mancanza della copertura assicurativa e la decurtazione di 15 punti dalla patente.