Svaligiano centrale di telecomunicazione, tre arresti

Eseguita questa mattina la misura cautelare dell’obbligo di dimora nei confronti di tre uomini residenti a Napoli, indagati per furto aggravato in concorso. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri della Stazione di Tramonti con il supporto dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Amalfi.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, tra maggio 2024 e marzo 2025 i tre avrebbero compiuto numerosi accessi non autorizzati nelle centrali di telecomunicazione situate nel territorio di Tramonti, sottraendo complessivamente 28 testine in plastica contenenti materiali di pregio come rame, berilio, bronzo fosforo e platino.

Il valore della refurtiva è stato stimato in circa 12 mila euro. Il furto dei componenti avrebbe inoltre compromesso il funzionamento di 2.800 utenze telefoniche, sia private che pubbliche, causando interruzioni o gravi disservizi.

Le indagini proseguono per definire la responsabilità degli indagati e verificare eventuali ulteriori episodi collegati.