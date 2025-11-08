A Ischia al corso Vittoria Colonna, nella notte un noto bar della zona è stato preso di mira dai ladri. La scoperta dell’ammanco è avvenuta questa mattina, poco dopo l’apertura del locale. Il titolare si è accorto delle forzature sulla porta di ingresso e, controllando la cassa, ha constatato la mancanza di 11mila euro. Durante il sopralluogo dei carabinieri è emerso che erano spariti anche 6 tablet utilizzati dallo staff.

Dettagli e indagini

Le immagini della videosorveglianza della zona hanno permesso di individuare un dettaglio importante sul presunto autore del furto: tatuaggi distintivi, tra cui due teschi con scritte sull’avambraccio destro e un asso di picche sul dorso della mano destra.

Grazie agli accertamenti, i carabinieri hanno effettuato un blitz in uno stabile abbandonato di Via Terme, dove hanno trovato un uomo di 29 anni, già noto alle forze dell’ordine.

All’interno dell’immobile sono stati rinvenuti:

5mila euro in contanti, suddivisi in blister di monete e buste;

6 tablet corrispondenti a quelli rubati, prontamente restituiti al proprietario del bar.

Denuncia per furto aggravato

Il 29enne è stato denunciato a piede libero per furto aggravato, mentre le indagini dei carabinieri proseguono per verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili nell’isola.