Notte di tensione a Casoria, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo di 43 anni con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. I militari sono intervenuti nell’abitazione che l’uomo condivide con la madre, una donna di 75 anni. La vicenda sarebbe esplosa quando l’anziana si è rifiutata di consegnare al figlio denaro destinato all’acquisto di droga.

Secondo la ricostruzione, il 43enne avrebbe reagito con violenza, colpendo la madre e tentando persino di strangolarla, salvo poi allontanarsi dall’abitazione. La donna è stata soccorsa dai carabinieri e trasferita in ospedale per le cure necessarie.

Poco dopo, i militari hanno rintracciato il figlio nelle vicinanze della casa e lo hanno arrestato.

Arzano, arrestato 27enne per detenzione di droga ai fini di spaccio

Nelle stesse ore, ad Arzano, i carabinieri hanno arrestato Giuliano Pane, 27 anni, già noto alle forze dell’ordine. Durante un controllo in via Zanardelli, i militari hanno notato un uomo allontanarsi rapidamente dall’abitazione del giovane, mentre Pane chiudeva la finestra in modo sospetto alla vista della pattuglia.

La persona fermata è stata trovata in possesso di una dose di cocaina, presumibilmente appena acquistata. A quel punto i carabinieri hanno fatto irruzione nell’appartamento del 27enne, bloccandolo mentre tentava di disfarsi di 33 dosi di cocaina contenute in un ovetto di plastica.

Pane è stato arrestato e attende il giudizio; è accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.