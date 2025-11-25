Stop ai veicoli inquinanti fino al 31 marzo

Per ridurre l’inquinamento e migliorare la qualità dell’aria, il Comune di Napoli ha disposto nuove limitazioni alla circolazione dei veicoli. L’ordinanza numero 784, emanata il 24 novembre 2025, entrerà in vigore immediatamente e resterà valida fino al 31 marzo 2026.

Veicoli interessati e orari

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 18:30, non potranno circolare:

autovetture e veicoli commerciali Euro 0 ed Euro 1;

autovetture diesel e veicoli commerciali diesel (categorie N1, N2 e N3) fino a Euro 5;

motoveicoli e ciclomotori fino a Euro 2.

Esclusioni e deroghe

Non rientrano nelle restrizioni:

la rete autostradale cittadina presente nel territorio del Comune;

il raccordo A1 Napoli-Roma e il raccordo A3 Napoli-Salerno;

la strada regionale ex SS 162;

il raccordo viale Fulco di Calabria.

L’ordinanza prevede inoltre alcune deroghe alla circolazione, che saranno comunicate dagli uffici comunali competenti.