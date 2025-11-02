I genitori che non mandano i figli a scuola rischiano di perdere l’assegno di inclusione. Lo prevede il protocollo d’intesa per l’omogenea applicazione della normativa sull’obbligo di istruzione nei comuni dell’area metropolitana di Napoli, siglato presso il Palazzo di Governo. Il documento è infatti sottoscritto dal Prefetto Michele di Bari, dal Presidente del Tribunale per i minorenni Paola Brunese, dal Procuratore della Repubblica per i minorenni Patrizia Imperato, dall’Assessore all’Istruzione e alle Famiglie Maura Striano, dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Ettore Acerra, dal Direttore del Coordinamento Metropolitano Inps Roberto Bafundi e dal Vicepresidente del Coordinamento Anci Campania Luigi Carbone.

Obiettivi del protocollo

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle misure contro la dispersione e l’abbandono scolastico, in linea con il Decreto Caivano, che prevede sanzioni più severe per i genitori inadempienti.

Il protocollo ha quindi lo scopo di fornire linee operative condivise per la segnalazione dei minori non in regola con l’obbligo scolastico e per la gestione dei casi più complessi.

Nei casi di assenze reiterate e mancata ripresa dell’attività scolastica, il sistema prevede provvedimenti penali e la revoca dei benefici assistenziali dall’Inps, tra cui l’assegno di inclusione.

Sinergia tra istituzioni

Secondo la Prefettura, il protocollo rappresenta una best practice che rafforza la collaborazione tra istituzioni sul territorio della città metropolitana, garantendo un presidio di legalità su una tematica delicata come l’obbligo scolastico e il sostegno alle famiglie.