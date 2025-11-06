Dopo una cena in un nuovo ristorante di sushi a Jesi, undici clienti hanno accusato nausea, vomito e forti dolori addominali. Tutti sono stati visitati e dimessi dall’ospedale Carlo Urbani. In corso le verifiche igienico-sanitarie sul locale.

Un gruppo di persone ha trascorso il fine settimana in un ristorante di sushi di Jesi (Ancona), ma poche ore dopo la cena diversi clienti hanno accusato sintomi di malessere come nausea, vomito, crampi addominali e capogiri.

Undici di loro si sono recati al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani, utilizzando mezzi propri o accompagnati da familiari. I medici hanno diagnosticato una tossinfezione alimentare: in tutti i casi, i disturbi gastrointestinali si sono protratti per circa ventiquattro ore.

Tutti i pazienti dimessi con terapia domiciliare

Tra domenica e lunedì, il personale sanitario ha visitato tutti i clienti che avevano pranzato o cenato presso il ristorante Yi Sushi, situato in via Cartiere Vecchie.

Dopo le cure e l’idratazione, tutti i pazienti sono stati dimessi con prescrizioni per la terapia domiciliare.

L’Azienda sanitaria territoriale (Ast) è stata informata dell’accaduto e ha avviato ispezioni e campionamenti alimentari per verificare le condizioni igienico-sanitarie della struttura e individuare le cause dell’intossicazione.

La testimonianza di una cliente

Una delle persone coinvolte ha raccontato la propria esperienza:

«Siamo stati domenica a pranzo, eravamo in sette. Lunedì siamo stati tutti male, con vomito, mal di pancia e bruciore allo stomaco per due giorni. È stato terribile. Dopo le medicine il vomito si è fermato, ma non riesco ancora a mangiare e ho paura perché lo stomaco continua a farmi male».

In corso le verifiche sul ristorante

Le autorità sanitarie confermano che sono in corso accertamenti approfonditi sul locale e sulla gestione degli alimenti, con l’obiettivo di prevenire nuovi episodi e garantire la sicurezza alimentare.

Fino alla conclusione delle analisi, l’attenzione resta alta. Gli ispettori stanno valutando eventuali carenze nelle procedure di conservazione, preparazione e somministrazione dei cibi.