Momenti di caos ieri pomeriggio alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Federico II di Napoli, in via Porta di Massa. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia Napoli Centro, una studentessa di 20 anni avrebbe spruzzato per scherzo spray al peperoncino nei corridoi dell’ateneo, provocando panico tra studenti e personale.

L’intervento dei carabinieri

Dopo la segnalazione, i militari sono intervenuti rapidamente sul posto per verificare l’accaduto e riportare la calma. La giovane è identificata e denunciata per procurato allarme e interruzione di pubblico servizio.

Nessun ferito

Fortunatamente nessuno degli studenti o del personale ha avuto bisogno di cure mediche, ma l’episodio ha causato momenti di forte disagio e la temporanea evacuazione di alcune aule a causa dell’aria irrespirabile.

Le indagini

I carabinieri stanno ora completando gli accertamenti per chiarire le motivazioni del gesto, che – secondo le prime dichiarazioni – sarebbe stato compiuto “per scherzo”, senza la reale intenzione di danneggiare o ferire qualcuno.

Resta però la gravità dell’azione, che ha generato allarme e interruzione delle attività didattiche.