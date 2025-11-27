Sprofonda tombino, donna cade all’interno

Momenti di forte tensione questa mattina a Salerno, dove una grata sul marciapiede di Corso Giuseppe Garibaldi, davanti alla sede del Dipartimento di Salute Mentale, ha improvvisamente ceduto. Una donna di circa cinquant’anni sarebbe caduta nel vano sottostante, riportando gravi ferite secondo le prime ricostruzioni.

I soccorsi e le operazioni di recupero

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni per verificare la posizione della donna e procedere al suo recupero. Al momento non è ancora chiaro se la persona sia già stata estratta dal foro o se le squadre di soccorso siano ancora al lavoro.

Traffico bloccato e disagi in centro

L’area è stata transennata e il traffico veicolare è stato temporaneamente interrotto, con ripercussioni significative sulla viabilità del centro cittadino. Le autorità stanno effettuando i rilievi per accertare le cause del cedimento e mettere in sicurezza la zona.