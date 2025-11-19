I carabinieri stanno conducendo approfondite indagini per chiarire un episodio particolarmente inquietante verificatosi ad Acerra, in provincia di Napoli. Nella tarda serata, un individuo non ancora identificato ha esploso diversi colpi d’arma da fuoco contro la sede della guardia medica, una struttura che al suo interno ospita anche il Sert, il servizio dedicato al trattamento delle dipendenze.

L’azione si è consumata in via Dei Mille, nei pressi del civico 13. Al loro arrivo, i militari hanno trovato a terra quattro bossoli calibro 9×19, immediatamente sequestrati per i rilievi balistici utili a ricostruire la dinamica dei fatti e risalire all’arma utilizzata.

Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita, ma l’episodio ha generato forte apprensione tra il personale sanitario e i residenti della zona. Gli investigatori stanno analizzando le possibili motivazioni dell’attacco e verificando eventuali collegamenti con precedenti episodi di tensione sul territorio. Sono in corso anche controlli sulle telecamere di sorveglianza presenti nell’area, alla ricerca di elementi che possano contribuire all’identificazione del responsabile.