Paura nella notte alle porte di Napoli, dove un uomo di 42 anni, residente a Cercola e già noto alle forze dell’ordine, è rimasto ferito da un colpo d’arma da fuoco. L’episodio è avvenuto nella zona di Volla, nei pressi del Parco Palladino. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, l’uomo sarebbe stato raggiunto da colpi esplosi da ignoti mentre si trovava in strada. Subito dopo l’accaduto è stato trasportato all’ospedale Pellegrini di Napoli, dove è giunto intorno all’una di notte.

I medici hanno riscontrato una ferita da arma da fuoco al piede sinistro, con interessamento del calcagno. L’uomo è ricoverato ma non in pericolo di vita, con una prognosi di 30 giorni.

Sul caso indagano i Carabinieri della compagnia di Volla, che stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’agguato e individuare i responsabili della sparatoria. Gli inquirenti non escludono alcuna pista, compresa quella di un avvertimento o regolamento di conti.