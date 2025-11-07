Momenti di paura nella serata di ieri nel cuore di Torre Annunziata, dove una sparatoria ha interrotto la tranquillità del centro. Intorno alle 20:00, diversi colpi di pistola sono esplosi in corso Vittorio Emanuele, a poca distanza da piazza Cesaro, una delle aree più frequentate di Torre Annunziata. Secondo una prima ricostruzione della Polizia di Stato, si sarebbe trattato di una vera e propria “stesa”, termine con cui si indica un raid armato a scopo intimidatorio. Almeno quattro colpi avrebbero raggiunto un’auto in sosta, mentre in strada si trovavano ancora numerose persone.

La sparatoria ha generato panico tra i presenti, con urla e fuggi-fuggi generale. Fortunatamente non si registrano feriti. Gli agenti del commissariato locale, giunti immediatamente sul posto, hanno effettuato i rilievi e acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona.

Gli investigatori stanno ora cercando di risalire all’intestatario del veicolo colpito e di chiarire i motivi del gesto, che potrebbe essere legato a dinamiche criminali locali. Le indagini proseguono per identificare i responsabili della sparatoria e verificare eventuali collegamenti con episodi analoghi avvenuti negli ultimi mesi nell’area vesuviana.