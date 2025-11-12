È durata meno di un’ora e mezza la fuga di due minorenni di Quarto che, nella serata di lunedì, hanno seminato il panico in via Limata, esplodendo alcuni colpi di pistola contro un anziano del posto per poi darsi alla fuga a bordo di uno scooter bianco.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della tenenza di Quarto, i proiettili si sono rivelati essere a salve, ma la bravata avrebbe potuto trasformarsi in tragedia.

La sparatoria “per gioco” e la fuga in scooter

Intorno alle 21:30, diversi residenti hanno udito due o tre colpi d’arma da fuoco provenire dalla strada. Un uomo, non più giovane, che si trovava nei pressi, ha visto i due ragazzi a bordo di uno scooter da cui provenivano gli spari.

Fortunatamente, i colpi non hanno provocato feriti, ma l’episodio ha subito scatenato il panico tra i passanti. I due giovani sono poi fuggiti a tutta velocità, con uno di loro che ancora impugnava l’arma.

La vittima, sotto shock ma illesa, ha immediatamente contattato il 112, consentendo ai carabinieri di intervenire tempestivamente.

Le indagini e l’arresto dei due giovani

Raccolte le testimonianze e analizzate le immagini delle telecamere di videosorveglianza, i militari hanno rapidamente individuato i responsabili.

Nel frattempo, i due ragazzi – consapevoli di essere stati riconosciuti – si erano rifugiati nelle rispettive abitazioni, tentando invano di crearsi un alibi.

In breve tempo, i carabinieri li hanno rintracciati e accompagnati presso la tenenza di Quarto. Durante le perquisizioni è stata recuperata anche la pistola a salve priva del tappo rosso, rinvenuta tra i rifiuti vicino a un cassonetto, insieme allo scooter utilizzato per la fuga.

L’arresto e il trasferimento ai Colli Aminei

Dopo le formalità di rito, i due minorenni – la cui identità non è stata resa nota per motivi di tutela – sono stati condotti al Centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei, a disposizione del Tribunale per i Minorenni di Napoli.

Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto e per verificare l’eventuale coinvolgimento di altre persone.