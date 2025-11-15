Un uomo di 77 anni, incensurato, è stato arrestato dai Carabinieri a Torre del Greco (Napoli) dopo la scoperta di un laboratorio clandestino dedicato alla modifica di armi e alla produzione di proiettili. L’operazione è scattata nella serata di ieri, in seguito a diverse segnalazioni al Numero Unico di Emergenza 112: alcuni cittadini avevano denunciato la presenza di una persona che sparava contro auto parcheggiate, utilizzando un fucile a pallini dal tetto della propria abitazione.

Sul posto sono intervenuti i militari della sezione operativa e i Carabinieri della stazione locale, che hanno individuato l’abitazione e avviato immediati controlli. All’interno è stato rinvenuto un vero e proprio laboratorio artigianale, attrezzato per manipolare armi e confezionare munizioni.

Tra il materiale sequestrato spicca una carabina Anschutz calibro 4.5 con matricola abrasa, su cui sono in corso approfonditi accertamenti poiché considerata arma clandestina. Oltre a questa, i Carabinieri hanno trovato una pistola calibro 22 e tre fucili ad aria compressa, tutti realizzati artigianalmente. Recuperati anche diversi inneschi, pallini di ferro e componenti metallici utilizzati nella costruzione di armi.

Il 77enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione di arma clandestina e ricettazione. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato posto ai domiciliari in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.