Un episodio di violenza ha scosso la zona della Riva Destra di Ischia Porto, sull’Isola d’Ischia. Un uomo, affetto da sordomutismo, è stato picchiato dopo aver cercato di difendere un giovane vittima di un pestaggio da parte di altri quattro ragazzi, probabilmente per futili motivi, all’esterno di un disco bar. Secondo le prime ricostruzioni, il suo intervento non ha fermato gli aggressori, che lo hanno colpito con calci e pugni. Subito dopo, la vittima ha presentato denuncia al commissariato di Ischia.

Indagini in corso

Gli agenti della polizia stanno lavorando per identificare tutti i responsabili, supportati dalle immagini delle telecamere presenti nella zona. I quattro giovani saranno denunciati in stato di libertà nelle prossime ore.

Il video dell’aggressione è comparso sui social, generando un’ondata di polemiche. Francesco Emilio Borrelli, deputato per l’Alleanza Verdi-Sinistra, ha definito l’episodio una “vigliaccata indegna” compiuta da “un branco di violenti e balordi”.

Le forze dell’ordine stanno completando le verifiche: i quattro presunti aggressori sono ormai quasi tutti individuati e le denunce a piede libero sono imminenti.