Europa Verde Campania esprime piena solidarietà a Rosario Visone, portavoce regionale del partito, vittima di un tentativo di aggressione da parte di alcuni dipendenti di un circo ad Acerra, dove si era recato per verificare le condizioni degli animali in seguito a delle segnalazioni dei cittadini.

A manifestare vicinanza e sostegno a Visone sono le esponenti di Europa Verde Roberta Gaeta, Angela Giugliano e Roberta Vitiello, che condannano con forza ogni forma di intimidazione e ribadiscono l’impegno del partito nella difesa dei diritti degli animali e nella battaglia contro lo sfruttamento nei circhi.

Roberta Gaeta, in un post pubblicato sui social, ha dichiarato: “È inaccettabile che nel 2025 esistano ancora circhi con animali, costretti a vivere in gabbie anguste e in condizioni di sofferenza. Ad Acerra abbiamo assistito a uno spettacolo vergognoso, con animali malnutriti e privati della loro libertà. Non possiamo più tacere: i circhi con animali devono essere definitivamente chiusi. Esprimo tutta la mia solidarietà a Rosario Visone, vittima di un atto vile mentre svolgeva un’azione di civiltà“.

Rosario Visone, ringraziando le esponenti di Europa Verde per la vicinanza, ha dichiarato: “Desidero ringraziare di cuore Roberta Gaeta, Angela Giugliano e Roberta Vitiello per la solidarietà e l’affetto che mi hanno dimostrato. Quanto accaduto ad Acerra conferma quanto sia urgente intervenire per vietare in modo definitivo i circhi con animali. Continueremo con ancora più determinazione questa battaglia di civiltà, per dare voce a chi non può difendersi”.

Europa Verde Campania ribadisce il proprio impegno per una Campania libera da ogni forma di sfruttamento animale, chiedendo alle istituzioni locali e nazionali di accelerare l’attuazione della legge che vieta i circhi con animali e di garantire controlli più severi sulle condizioni di detenzione degli stessi.