Le esponenti Gaeta, Giugliano e Vitiello condannano l’episodio e rilanciano la battaglia per vietare definitivamente i circhi con animali
A manifestare vicinanza e sostegno a Visone sono le esponenti di Europa Verde Roberta Gaeta, Angela Giugliano e Roberta Vitiello, che condannano con forza ogni forma di intimidazione e ribadiscono l’impegno del partito nella difesa dei diritti degli animali e nella battaglia contro lo sfruttamento nei circhi.
Roberta Gaeta, in un post pubblicato sui social, ha dichiarato: “È inaccettabile che nel 2025 esistano ancora circhi con animali, costretti a vivere in gabbie anguste e in condizioni di sofferenza. Ad Acerra abbiamo assistito a uno spettacolo vergognoso, con animali malnutriti e privati della loro libertà. Non possiamo più tacere: i circhi con animali devono essere definitivamente chiusi. Esprimo tutta la mia solidarietà a Rosario Visone, vittima di un atto vile mentre svolgeva un’azione di civiltà“.
Rosario Visone, ringraziando le esponenti di Europa Verde per la vicinanza, ha dichiarato: “Desidero ringraziare di cuore Roberta Gaeta, Angela Giugliano e Roberta Vitiello per la solidarietà e l’affetto che mi hanno dimostrato. Quanto accaduto ad Acerra conferma quanto sia urgente intervenire per vietare in modo definitivo i circhi con animali. Continueremo con ancora più determinazione questa battaglia di civiltà, per dare voce a chi non può difendersi”.
Europa Verde Campania ribadisce il proprio impegno per una Campania libera da ogni forma di sfruttamento animale, chiedendo alle istituzioni locali e nazionali di accelerare l’attuazione della legge che vieta i circhi con animali e di garantire controlli più severi sulle condizioni di detenzione degli stessi.