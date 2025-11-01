Tragedia all’alba sulla statale 16, in direzione nord, all’altezza di Bari-Palese. Un ragazzo di 25 anni, originario di Bitonto, è stato investito e ucciso da un’auto mentre cercava di prestare soccorso a un automobilista finito fuori strada. L’incidente è avvenuto intorno alle sei del mattino. Insieme alla vittima c’era un amico, rimasto ferito nell’impatto e trasportato in ambulanza all’ospedale San Paolo di Bari dal personale del 118.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, il giovane e i suoi amici stavano rientrando a casa dopo una serata trascorsa insieme. Lungo la statale, il gruppo avrebbe notato un’auto in difficoltà ai margini della carreggiata e deciso di fermarsi per offrire aiuto.

Il 25enne e un amico sarebbero scesi dal veicolo per verificare la situazione, ma pochi istanti dopo sarebbero stati travolti da un’auto di passaggio, un’utilitaria di colore scuro. L’impatto si è rivelato fatale per il giovane, mentre il secondo ragazzo ha riportato lesioni serie ma non letali.

L’automobilista si è presentato dopo alcune ore

L’uomo alla guida dell’auto che ha provocato l’incidente si sarebbe fermato alcune ore dopo, presentandosi alle autorità. La sua posizione è al vaglio della Polizia Locale di Bari, che sta conducendo le indagini per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.

Il veicolo è stato sequestrato e, come da prassi, l’automobilista è stato sottoposto ai test tossicologici e alcolemici per accertare se fosse sotto l’effetto di sostanze o alcol al momento dell’impatto.

Indagini e ipotesi della Procura

La Procura di Bari ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e non si esclude che venga disposta l’autopsia sul corpo della vittima per approfondire le cause della morte. Gli investigatori stanno anche analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti lungo la statale per ricostruire con precisione le fasi dell’incidente.