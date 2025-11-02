Momenti di tensione nella tarda serata di ieri, 1° novembre 2025, a Succivo, dove una lite scoppiata per futili motivi è degenerata in un’aggressione con armi improprie. I Carabinieri della Stazione di Sant’Arpino, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marcianise, hanno denunciato in stato di libertà un 37enne del comune atellano per porto abusivo di armi o strumenti atti a offendere e lesioni personali.

La ricostruzione

Secondo quanto emerso dalle indagini, il 37enne avrebbe aggredito un conoscente in via De Gasperi, colpendolo con un martello e un piccone, per poi allontanarsi a bordo di una Fiat Idea a lui in uso. Le attività investigative, condotte attraverso l’analisi delle telecamere di sorveglianza e la raccolta di testimonianze, hanno permesso di individuare il veicolo e rintracciare il presunto aggressore.

I soccorsi e le condizioni della vittima

La vittima, un uomo residente a Sant’Arpino, è soccorsa e trasportata all’ospedale di Aversa, dove i medici gli hanno diagnosticato ferite alla testa e a una gamba, giudicate guaribili in 15 giorni. Gli attrezzi utilizzati nell’aggressione sono inoltre recuperati e sottoposti a sequestro dai militari dell’Arma.

Le indagini

Dell’accaduto è infine informata l’Autorità Giudiziaria. I carabinieri proseguono gli accertamenti per chiarire nel dettaglio le circostanze della lite e stabilire l’esatta dinamica dei fatti.