Mattinata di disagi lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli, dove un camion cisterna carico di olio esausto si è ribaltato su un fianco all’altezza del chilometro 635+800, nel tratto compreso tra i caselli di Ceprano e Frosinone. L’incidente, avvenuto poco dopo le 8:30, ha reso necessario chiudere il tratto autostradale in direzione Roma per consentire le operazioni di messa in sicurezza, il travaso del liquido e la rimozione del mezzo pesante.

Uscita obbligatoria a Ceprano e traffico deviato sulla Casilina

Autostrade per l’Italia ha disposto l’uscita obbligatoria a Ceprano per chi viaggia verso Roma. I veicoli sono stati deviati sulla via Casilina, con rientro consigliato al casello di Frosinone.

Parte dell’olio trasportato si è riversato sull’asfalto, rendendo scivoloso e pericoloso il transito sul tratto interessato. Le squadre di emergenza sono impegnate nella bonifica del manto stradale e nella rimozione dei detriti.

Interventi in corso

Sul posto stanno operando gli agenti della Polizia Stradale di Frosinone, i Vigili del Fuoco e il personale tecnico di Autostrade per l’Italia. Le operazioni di travaso dell’olio esausto sono particolarmente delicate e proseguiranno fino al completamento della messa in sicurezza.

Al momento non si segnalano feriti gravi, ma il traffico in direzione Roma risulta fortemente rallentato, con lunghe code già a partire dal casello di Ceprano.