Paura in contrada Piano Cappelle a Benevento, dove un incidente stradale ha coinvolto tre automobili e provocato quattro feriti, tra cui una bambina di appena due mesi e mezzo.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, il sinistro sarebbe stato causato da un tamponamento a catena tra una Lancia Y, una Nissan e una Peugeot.

Quest’ultima vettura, dopo l’impatto, avrebbe perso il controllo finendo fuori strada e ribaltandosi sul tettuccio.

A bordo della Peugeot si trovavano due trentenni e una donna con la sua neonata, che è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Benevento per gli accertamenti del caso. Illesi, invece, gli occupanti della Nissan.

Interventi e traffico in tilt

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, ambulanze del 118 dell’ASL di Benevento e forze dell’ordine.

Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dei veicoli, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico, causando forti rallentamenti e lunghe code in entrambe le direzioni.

Gli agenti della Polizia locale di Benevento hanno effettuato i rilievi e raccolto le testimonianze dei presenti. Non si esclude che saranno analizzate le immagini delle telecamere di zona per chiarire l’esatta dinamica del sinistro.

Indagini in corso

Le indagini sono tuttora in corso per stabilire le cause precise dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. Nel frattempo, è stato richiesto l’intervento del carro attrezzi per la rimozione delle vetture coinvolte e la riapertura completa della carreggiata.